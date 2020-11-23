Когда Ярмоленко вернется на поле: украинец может сыграть против МЮ
Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко подхватил коронавирус в лагере сборной Украины. Футболист сможет вернуться на поле не быстрее 5 декабря.
13 ноября из расположения сборной Украины сообщили, что в команде очередная вспышка коронавируса. Среди инфицированных игроков был и атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко. Как сообщает Football.London, украинец вернется на поле 5 декабря.
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Возвращение Ярмоленко
Вингер лондонского клуба не тренируется с командой, находясь на самоизоляции. Ярмоленко уже пропустил матч 9-го тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед", где "Вест Хэм" одержал минимальную победу на выезде (0:1).
Также Андрей не станет помощником в поединке против "Астон Виллы". Вероятно, что игрок сможет вернуться на поле ориентировочно 5 декабря. Именно в этот день его команда сыграет домашнюю встречу против МЮ.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко неожиданно может покинуть топ-лигу Европы и перебраться в более скромный чемпионат Турции.
Добавим, что главный наставник Дэвид Мойес не слишком доверяет украинцу место в стартовом составе. Обычно игрок сборной Украины появляется на поле со скамейки запасных.
- Летом 2018-го года Ярмоленко пополнил состав "Вест Хэма". Украинец перешел из "Боруссии" (Д) за 20 миллионов евро.
- За два года Андрей дважды подвергался серьезным травмам, из-за чего не играл почти год.
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