Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко підхопив коронавірус у таборі збірної України. Футболіст зможе повернутись на поле не швидше 5 грудня.

13 листопада із розташування збірної України сповістили, що у команді черговий спалах коронавірусу. Серед інфікованих гравців був і атакувальний півзахисник Андрій Ярмоленко. Як повідомляє Football.London, українець повернеться на поле 5 грудня.

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Повернення Ярмоленка

Вінгер лондонського клубу не тренується з командою, перебуваючи на самоізоляції. Ярмоленко вже пропустив матч 9-го туру АПЛ проти "Шеффілд Юнайтед", де "Вест Хем" здобув мінімальну перемогу на виїзді (0:1).

Також Андрій не стане помічником у поєдинку проти "Астон Вілли". Ймовірно, що гравець зможе повернутись на поле орієнтовно 5 грудня. Саме у цей день його команда зіграє домашню зустріч проти МЮ.

Раніше повідомлялось, що Ярмоленко несподівано може покинути топ-лігу Європи та перебратись у більш скромний чемпіонат Туреччини.

Додамо, що головний наставник Девід Мойєс не надто довіряє українцю місце у стартовому складі. Зазвичай гравець збірної України з'являється на полі з лавки запасних.