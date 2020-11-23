Коли Ярмоленко повернеться на поле: українець може зіграти проти МЮ
Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко підхопив коронавірус у таборі збірної України. Футболіст зможе повернутись на поле не швидше 5 грудня.
13 листопада із розташування збірної України сповістили, що у команді черговий спалах коронавірусу. Серед інфікованих гравців був і атакувальний півзахисник Андрій Ярмоленко. Як повідомляє Football.London, українець повернеться на поле 5 грудня.
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Повернення Ярмоленка
Вінгер лондонського клубу не тренується з командою, перебуваючи на самоізоляції. Ярмоленко вже пропустив матч 9-го туру АПЛ проти "Шеффілд Юнайтед", де "Вест Хем" здобув мінімальну перемогу на виїзді (0:1).
Також Андрій не стане помічником у поєдинку проти "Астон Вілли". Ймовірно, що гравець зможе повернутись на поле орієнтовно 5 грудня. Саме у цей день його команда зіграє домашню зустріч проти МЮ.
Раніше повідомлялось, що Ярмоленко несподівано може покинути топ-лігу Європи та перебратись у більш скромний чемпіонат Туреччини.
Додамо, що головний наставник Девід Мойєс не надто довіряє українцю місце у стартовому складі. Зазвичай гравець збірної України з'являється на полі з лавки запасних.
- Влітку 2018-го року Ярмоленко поповнив склад "Вест Хема". Українець перейшов із "Боруссії" (Д) за 20 мільйонів євро.
- За два роки Андрій двічі зазнавав серйозних травм, через що не грав майже рік.
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