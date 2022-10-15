Георгий Бущан вылетел из игры в матче Лиги Европы против турецкого Фенербахче. Номер один в рамке ворот Динамо был прооперирован в Барселоне. После чего вратаря ждало восстановление.

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Бущан: Я уже работаю на поле

Опытный голкипер рассказал о своем самочувствии и намекнул ориентировочные сроки возвращения на футбольное поле.

По моему самочувствию я уже работаю на поле. Через пару недель надеюсь быть в строю вместе с командой. Погрузку я получал в тренажерном зале, а теперь начал беговую работу на поле. И в ближайшее время планирую вернуться в команду,

– сказал Бущан.

Напомним, что после травмы Бущана в рамке ворот "бело-синих" встал Денис Бойко.

"Отсутствие отдыха – это не жалоба, а фактор"

Георгий прокомментировал сложную ситуацию с голкиперами в киевском клубе. Ведь в матче УПЛ против львовского Руха киевляне потеряли еще и неудачно приземлившегося на правую ногу после подачи Бойко. Вратарь полетел в Барселону, где его ждало глубокое медицинское обследование. СМИ намекали на травму крестов.

Также 28-летний футболист назвал возможную причину провальных выступлений команды в этом сезоне.

"Досадно, что у нас возникла такая сложная ситуация с травмами вратарей, да и результаты неутешительные. Но ребята хотят побеждать в каждом матче, просто нужно пережить этот сложный период", – ответил голкипер.

Ни одна команда в Украине не провела вместе столько времени. С весны мы играем, товарищеские матчи, затем были сборы и начались официальные матчи. Отсутствие отдыха – это не жалоба, а фактор, возможно, тоже влияющий на результаты команды. Но я уверен в ребятах и ​​в тренерском штабе, а также в том, что мы выйдем на должный уровень и будем побеждать в каждом поединке,

– добавил динамовец.

Игровой тонус голкипера. До травмы Бущан успел сыграть за Динамо 9 матчей в сезоне-2022/2023. В сыгранных поединках вратарь пропустил 15 голов и в двух встречах отстоял на ноль.

13 октября подопечные Мирчи Луческу минимально проиграли французскому Ренну 0:1 и упустили все шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Зато у киевлян еще есть шанс занять третье место и продолжить свои еврокубковые выступления в Лиз конференций.