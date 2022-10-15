Георгій Бущан вилетів із гри у матчі Ліги Європи проти турецького Фенербахче. Номер один у рамці воріт Динамо був прооперований у Барселоні. Після чого на воротаря чекало відновлення.

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Бущан: Я вже працюю на полі

Досвідчений голкіпер розповів про своє самопочуття та натякнув орієнтовні терміни повернення на футбольне поле.

Щодо мого самопочуття, я вже працюю на полі. Через пару тижнів сподіваюся бути в строю разом із командою. Навантаження я отримував у тренажерному залі, а тепер почав бігову роботу на полі. І найближчим часом планую повернутися до команди,

– сказав Бущан.

Нагадаємо, що після травми Бущана у рамці воріт "біло-синіх" став Денис Бойко.

"Відсутність відпочинку – це не скарга, а фактор"

Георгій прокоментував складну ситуацію з голкіперами у київському клубі. Адже у матчі УПЛ проти львівського Руха кияни втратили ще й Бойка, який невдало приземлився на праву ногу після подачі. Воротар полетів у Барселону, де на нього чекало глибоке медичне обстеження. ЗМІ натякали на травму "хрестів.

Також 28-річний футболіст назвав можливу причину провальних виступів команди у цьому сезоні.

"Прикро, що у нас виникла така складна ситуація із травмами воротарів, та й результати невтішні. Але хлопці хочуть перемагати у кожному матчі, просто потрібно пережити цей складний період", – відповів голкіпер.

Жодна команда в Україні не провела разом стільки часу. З весни ми граємо, товариські матчі, потім були збори та розпочалися офіційні матчі. Відсутність відпочинку – це не скарга, а фактор, який, можливо, теж впливає на результати команди. Але я впевнений у хлопцях та у тренерському штабі, а також у тому, що ми вийдемо на належний рівень і перемагатимемо у кожному поєдинку,

– додав динамівець.

Ігровий тонус голкіпера. До травми Бущан встиг зіграти за Динамо 9 матчів у сезоні-2022/2023. У зіграних поєдинках воротар пропустив 15 голів та у двох зустрічах відстояв на нуль.

13 жовтня підопічні Мірчі Луческу мінімально програли французькому Ренну 0:1 та втратили усі шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи. Натомість кияни ще мають шанс посісти третє місце та продовжити свої єврокубкові виступи у Ліз конференцій.