Цимбал: Люди проехали сотни, а может и тысячи километров

Цимбал упомянул об эстафете на 3-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. По словам биатлониста, болельщики выкрикивали его имя при передаче эстафеты.

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Я стоял на передаче эстафеты и слышал, как выкрикивали из фан-сектора: "Богдан". Это было потрясающе. Ты понимаешь, что люди проехали сотни, а может, и тысячи километров, чтобы увидеть нас, поддержать. Это очень приятно и трогательно. Это много стоит,

– сказал Цимбал.

По словам Богдана, когда болельщики полноценно вернутся на трибуны, это будет настоящий биатлон.

Он признался, что спортсмены начали скучать по болельщикам, когда потеряли их из-за карантинных ограничений.

"Я хотел бы, чтобы фанаты посещали этапы. Тогда это будет биатлон. А сейчас, бегаем и бегаем, никто не болеет. Жаль, что коронавирус не позволяет нам почувствовать ту атмосферу, которая была раньше. Когда было, то не ценили, а когда не стало, то начинаем по этому скучать", – отметил спортсмен.

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В новом биатлонном сезоне Богдан Цимбал принял участие в четырех личных гонках на этапах Кубка мира и двух эстафетах.

Лучший результат украинского биатлониста – 52 место в спринте и индивидуальной гонке в Эстерсунде.

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