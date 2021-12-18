Цимбал: Без снега заниматься лыжными видами спорта сложно

По словам Богдана, в скандинавских странах Норвегии, Швеции и Франции очень развиты лыжные виды спорта. Он уверяет, что там большой процент населения, особенно молодежь, занимается спортом.

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Богдан отмечает, что в этих странах есть много разных спортивных секций. Однако у Украины с этим проблемы.

Еще одна из проблем – отсутствие снега зимой в Украине. Поскольку в таких условиях невозможно заниматься лыжными видами спорта.

"Во-первых, у нас сейчас не снежные зимы в Украине. Соответственно, детям негде тренироваться. Чтобы поехать на сборы в Карпаты для этого нужны средства, а это не дешево. Не все родители могут позволить себе это. Без снега заниматься лыжными видами спорта очень сложно. Мы боремся, стараемся, и демонстрируем, что у нас есть сила воли. Вот основная причина", – сказал Цимбал.

Богдан также заявил, что в Украине вымирает биатлон.

В норвежской сборной серьезная конкуренция. Там есть молодежь, которая может достойно заменить нынешний состав команды. В то же время у нас с этим проблемы. В Украине вымирает биатлон. У Норвегии нет с этим проблем, – отметил биатлонист.

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