Цимбал: Люди приїхали сотні, а може й тисячі кілометрів

Цимбал згадав про естафету на 3-у етапі Кубка світу в австрійському Хохфільцені. За словами біатлоніста, вболівальники викрикували його ім'я під час передачі естафети.

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Я стояв на передачі естафети та чув, як викрикували з фан-сектору: "Богдан". Це було неймовірно. Ти розумієш, що люди приїхали сотні, а може й тисячі кілометрів, аби побачити нас, підтримати. Це дуже приємно та зворушливо. Це багато коштує,

– сказав Цимбал.

За словами Богдана, коли вболівальники повноцінно повернуться на трибуни – це буде справжній біатлон.

Він зізнався, що спортсмени почали сумувати за вболівальниками, коли втрати їх через карантинні обмеження.

"Я хотів би, щоб фанати відвідували етапи. Тоді це буде біатлон. А зараз, бігаємо та й бігаємо, ніхто не вболіває. Шкода, що коронавірус не дозволяє нам відчути ту атмосферу, яка була раніше. Коли було, то не цінували, а коли не стало, то починаємо за цим сумувати", – зазначив спортсмен.

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У новому біатлонному сезоні Богдан Цимбал взяв участь у чотирьох особистих гонках на етапах Кубка світу та двох естафетах.

Найкращий результат українського біатлоніста – 52-е місце у спринті та індивідуальній гонці в Естерсунді.

Повне інтерв'ю Богдана Цимбала читайте на сайті 24 каналу за посиланням.