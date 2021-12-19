Цимбал: мы неплохо работали последние 4 года

Сейчас основной состав мужской сборной Украины готовится к Олимпиаде в Италии. Цимбал отметил, что в течение последних четырех лет команда работала, чтобы продемонстрировать результат на Играх-2022.

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Он добавил, что украинские биатлонисты на Олимпиаде будут пытаться воспользоваться ошибками соперников.

Мы неплохо работали последние 4 года, старались для того, чтобы показать результат на Олимпиаде. Я думаю, что старт будет хорошим. Что наработали, то и получим. Может, повезет, а может и нет. Лидеры могут ошибиться, а мы постараемся этим воспользоваться. Конечно, что может быть и наоборот. Я знаю точно, что мы будем сильными на этой Олимпиаде,

– заявил Цимбал.

Олимпийские игры 2022 состоятся 4 – 20 февраля. Биатлонные гонки продлятся в Пекине с 5 по 19 февраля.

Всего сборная Украины по биатлону завоевала 5 медалей в истории Олимпийских игр. Все награды получили женщины.

Представители мужской сборной Украины никогда не становились призерам Олимпиад.

Полное интервью Богдана Цимбала читайте на сайте 24 канала по ссылке.