Андрей Ярмоленко, как и Виталий Миколенко, получил травму в преддверии сложных сентябрьских поединков сборной Украины. Однако оба прибыли в расположение национальной команды.

Читайте также Защитник Эвертона рассказал о травме, которая могла оставить его без матчей сборной Украины

Отличные новости из сборной

Правда, перед этим капитан "сине-желтых" пропустил два поединка Динамо против турецкого Бешикташа в плей-офф Лиги конференций. Андрей чувствовал дискомфорт в мышцах во время матча УПЛ против Черноморца, состоявшегося еще 20 августа.

В том матче Ярмоленко вышел в старте киевлян и покинул поле на 77-й минуте. Вместо него на поле вышел Бенито, а киевский клуб неожиданно проиграл "морякам" 3:2.

Были опасения, что Андрей вообще пропустит сентябрьские матчи "сине-желтых", но все сложилось гораздо лучше. Ярмоленко вместе с другими динамовцами приехал в расположение команды Сергея Реброва.

Однако легенда Динамо не тренировалась в таком же усиленном графике, как другие сборники. У Ярмоленко были облегченные тренировки, чтобы дать время проследить за травмированным коленом футболиста после восстановления.

6 сентября же Ярмоленко может уже в полную силу готовиться к ближайшим матчам сборной. В общей группе уже подождали своего капитана.

Команд Реброва мощно готовится к важным играм против Англии и Италии в отборе на Евро-2024. Подопечные наставника проводят по две изнурительные тренировки.

Важно! Первый матч против Англии состоится 9 сентября в 19:00 (по Киеву). Это будет уже вторая встреча сборных в этом отборе на Евро-2024. Первая закончилась победой "трех львов" 2:0. Игра Украины против Италии намечена на 12 сентября. В этих матчах "сине-желтым" уж точно не поможет травмированный полузащитник Динамо Николай Шапаренко, покинувший лагерь сборной.

Для Ярмоленко ближайшие два поединка сборной могут стать 115-м и 116-м в футболке национальной команды. К 9 сентября Андрей имеет уже в своем активе 114 игр, у которых отличился 45 голами.