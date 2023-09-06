В конце августа появилась не очень приятная новость для поклонников сборной Украины. Левый защитник Виталий Миколенко рискует пропустить сентябрьский матч национальной команды.

К теме Сборная Украины рискует потерять ключевого защитника перед матчами отбора на Евро-2024

Миколенко успокоил болельщиков

30 августа Миколенко впервые в сезоне 2023/2024 сыграл за Эвертон. Украинец вышел в старте матча второго круга Кубка лиги против Донкастера и отыграл 75 минут. Виталий прихрамывая покидал поле, поэтому это обеспокоило не только украинских фанатов, но и главного тренера "ирисок" Шона Дайча.

На послематчевой пресс-конференции наставник английского клуба рассказал, что не знает, сможет ли рассчитывать на украинского защитника в следующем поединке против Шеффилд Юнайтед (2 сентября).

Этот матч закончился боевой ничьей 2:2, а Миколенко просидел весь поединок на скамейке запасных Эвертона.

После чего Виталий прибыл в расположение сборной. Миколенко рассказал о своем состоянии здоровья в преддверии поединка против Англии.

Футболист Эвертона признался, что приезд в национальную команду всегда приносит ему только положительные эмоции. Виталий рассказал, что рады видеть всю команду снова.

Начало сезона оказалось для меня не лучшим. Было небольшое повреждение, но сейчас я уже в строю, потому я здесь. Чувствую, что нахожусь в хорошей функциональной готовности. Но о клубе сейчас не думаю – только о сборной,

– заявил Миколенко.

Обратите внимание! Матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия начнется 9 сентября в 19:00. Первая встреча между этими командами закончилась уверенной победой "трех львов" 2:0. Тогда в ворота "сине-желтых" забивали Гарри Кейн и Букайо Сака.

Поединок против Англии может стать 33-м в футболке главной команды страны для Николенко.

Отметим, что, к сожалению, без кадровых потерь не обошлось. Сергей Ребров не сможет рассчитывать на полузащитника Динамо Николая Шапаренко. Динамовца беспокоит сухожилие двуглавой мышцы бедра. Он уже покинул расположение сборной, ведь на восстановление футболиста может уйти около трех недель.