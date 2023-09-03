В воскресенье, 3 сентября, сборники из Динамо и Шахтера прибыли в Тшебницу во Вроцлаве, где будут готовиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией и Италией. В составе делегации присутствовал капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко.

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Слухи о Ярмоленко не подтвердились

Ранее в СМИ появилась информация, что Ярмоленко не сыграет в ближайших матчах сборной Украины из-за травмы. И действительно, 33-летний вингер пропустил оба матча с турецким Бешикташом и были опасения, что Андрей не поможет в ответственных поединках сборной. Однако слухи не подтвердились. УАФ обнародовала видео, на котором Ярмоленко прибыл в расположение "сине-желтых".

Ярмоленко с динамовцами прибыл во Вроцлав: смотрите видео

Так что игроки Динамо и Шахтера первыми начнут подготовку к матчу. Уже присоединился к команде новоиспеченный игрок Бенфики Анатолий Трубин.

Вечером ожидается прибытие легионеров: Романа Яремчука, Виталия Миколенко, Илья Забарного и Михаила Мудрика. А вот Андрей Лунин, Виктор Цыганков, Артем Довбык, Александр Зинченко и Богдан Михайличенко присоединятся к сборной завтра, 4 сентября. Последним прибудет одноклубник Лионеля Месси Сергей Кривцов. Его клуб Интер Майами в понедельник сыграет в МЛС.

Первую тренировку главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров запланировал на вечер, 3 сентября. Занятие начнется в 17:45 по местному времени.

Важно! 9 сентября сборная Украины встретится с лидером группы командой Англии. Поединок состоится на стадионе во Вроцлаве, где свой бой проводил Александр Усик. А через три дня после этого, 12 сентября, украинцы сыграют с Италией на "Сан-Сиро" в Милане.