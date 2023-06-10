Клуж желает, чтобы Мирча Луческу возглавил их коллектив. ЦСКА София также предложила румынскому наставнику должность в клубе.

Достойно внимания "С теми игроками должен был выигрывать Лигу чемпионов": отец Реброва раскритиковал легендарного коуча

Нужен праздник как никогда

Клуж оказался заинтересован в услугах своего 77-летнего земляка. "Железнодорожники" даже успели сделать Луческу официальное предложение возглавить их коллектив. Недавно румынский клуб уволил с должности главного тренера Дана Петреску, а потому находится в активном поиске нового руководителя. Желание Клужа – это, конечно, хорошо, однако Мирча не такой простой персонаж.

Румынский специалист снова решил совещаться со своей семьей и они пришли уже к привычному выводу – отказу. Однако Луческу на этот раз руководствуется своей верностью, поскольку он отметил, что в Румынии он готов работать только с Динамо Бухарест, которое Мирча в свое время возглавлял.

На этом варианты румынского наставника не заканчиваются, поскольку в его услугах заинтересован болгарский столичный коллектив. Тем не менее, ЦСКА София предлагает Луческу не на тренерском мостике, а роль технического директора. Турецкий Фенербахче также предлагал идентичную должность Мирчи в своем клубе. Стоит отметить, что Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду, также делал предложение Луческу, однако тот, скорее всего, не уйдет в Саудовскую Аравию.

Напомним, что контракт румынского наставника с киевским коллективом рассчитан еще на сезон, однако неизвестно готов ли Мирча продолжать сотрудничество с Динамо. Конец текущей кампании Луческу провел на больничном, а его место на тренерском мостике занял Александр Шовковский. На пост главного наставника киевлян сватают Игоря Костюка да чемпиона Польши Марека Папшуна.

Румынский наставник во главе "бело-синих"