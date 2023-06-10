Клуж бажає, аби Мірча Луческу очолив їхній колектив. ЦСКА Софія також запропонувала румунському наставнику посаду в клубі.

Варте уваги "З тими гравцями мав вигравати Лігу чемпіонів": батько Реброва розкритикував легендарного коуча

Потрібен святу як ніколи

Клуж виявився зацікавленим у послугах свого 77-річного земляка. "Залізничники" навіть встигли зробити Луческу офіційну пропозицію очолити їхній колектив. Нещодавно румунський клуб звільнив з посади головного тренера Дана Петреску, а тому перебуває в активному пошуку нового очільника. Бажання Клужа – це звичайно добре, проте Мірча не такий простий персонаж.

Румунський фахівець знову вирішив радитися зі своєю родиною і вони дійшли уже до звичного висновку – відмови. Проте Луческу цього разу керується своєю вірністю, оскільки він зазначив, що в Румунії він готовий працювати лише з Динамо Бухарест, яке Мірча свого часу очолював.

На цьому варіанти румунського наставника не завершуються, оскільки у його послугах ще й зацікавлений болгарський столичний колектив. Проте ЦСКА Софія пропонує Луческу не на тренерському містку, а роль технічного директора. Турецький Фенербахче також пропонував ідентичну посаду Мірчі у своєму клубі. Варто зазначити, що Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду, також зробив пропозицію Луческу, проте той, скоріше за все, не піде у Саудівську Аравію.

Нагадаємо, що контракт румунського наставника з київським колективом розрахований ще на сезон, проте не відомо чи Мірча готовий продовжувати співпрацю з Динамо. Кінець поточної кампанії Луческу провів на лікарняному, а його місце на тренерському містку посів Олександр Шовковський. На пост головного наставника киян сватають Ігоря Костюка та чемпіона Польщі Марека Папшуна.

Румунський наставник на чолі "біло-синіх"