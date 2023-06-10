Клуж бажає, аби Мірча Луческу очолив їхній колектив. ЦСКА Софія також запропонувала румунському наставнику посаду в клубі.
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Клуж виявився зацікавленим у послугах свого 77-річного земляка. "Залізничники" навіть встигли зробити Луческу офіційну пропозицію очолити їхній колектив. Нещодавно румунський клуб звільнив з посади головного тренера Дана Петреску, а тому перебуває в активному пошуку нового очільника. Бажання Клужа – це звичайно добре, проте Мірча не такий простий персонаж.
Румунський фахівець знову вирішив радитися зі своєю родиною і вони дійшли уже до звичного висновку – відмови. Проте Луческу цього разу керується своєю вірністю, оскільки він зазначив, що в Румунії він готовий працювати лише з Динамо Бухарест, яке Мірча свого часу очолював.
На цьому варіанти румунського наставника не завершуються, оскільки у його послугах ще й зацікавлений болгарський столичний колектив. Проте ЦСКА Софія пропонує Луческу не на тренерському містку, а роль технічного директора. Турецький Фенербахче також пропонував ідентичну посаду Мірчі у своєму клубі. Варто зазначити, що Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду, також зробив пропозицію Луческу, проте той, скоріше за все, не піде у Саудівську Аравію.
Нагадаємо, що контракт румунського наставника з київським колективом розрахований ще на сезон, проте не відомо чи Мірча готовий продовжувати співпрацю з Динамо. Кінець поточної кампанії Луческу провів на лікарняному, а його місце на тренерському містку посів Олександр Шовковський. На пост головного наставника киян сватають Ігоря Костюка та чемпіона Польщі Марека Папшуна.
Румунський наставник на чолі "біло-синіх"
- Луческу повернувся в Україну в 2020 році, підписавши контракт з Динамо. Призначення Луческу не сприйняли, зокрема, ветерани "біло-синіх" Олег Блохін, Ігор Бєланов, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Артем Мілевський та інші. Все через те, що раніше румун очолював принципового суперника киян Шахтар. Ультрас Динамо анонсували акції протесту проти призначення Луческу головним тренером.
- За інформацією румунських ЗМІ Мірча у свою чергу пішов з посади головного тренера Динамо. Однак у Києві це спростували, а президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що не володіє інформацією про дії Луческу, отож румун залишився.
- З киянами Мірча вигравав усі внутрішні українські турніри, а саме чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.
- Проте наразі Динамо видало надзвичайно поганий сезон, зайнявши останнє місце у групі Ліги Європи, а також посівши 4-е місце в УПЛ.