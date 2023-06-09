Станислав Ребров придерживается мнения, что Мирча Луческу мог бы добиться больших высот со звездными игроками Шахтера. Также он рассказал кому предпочитает нынешнее УПЛ.

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Слишком много шума

Отец главного тренера сборной Украины, который уже успел провести первую встречу со своими новоиспеченными подопечными, Станислав Ребров считает, что Мирча Луческу зря купается в ванне славы Отец наставника уверен, что с тем составом футболистов, которые были в распоряжении румынского наставника в Шахтере, виг мог бы смело замахнуться на самый престижный титул клубного турнира. Ребров уверен, что с таким перечнем исполнителей не стоит величать тренера, сумевшего торжествовать в пределах Украины.

В Луческе в Шахтере было 11 бразильцев в команде. С такими игроками можно было не только чемпионат Украины и Кубок УЕФА выиграть, но и на победу в Лиге чемпионов замахнуться! Ему что кричать "ура", что он выиграл с Шахтером чемпионат и Кубок Украины? Извините меня, но у нас в УПЛ половина дворовых команд играет, и здесь нечему радоваться. Именно поэтому я не болею за Шахтер,

– отметил Ребров.

Кстати говоря. В каденции Луческу в Шахтере выступали такие футболисты, как Фернандинью, Жадсон, Виллиан, Фред, Дуглас Коста, Тейшейра, Срна, Тайсон, Марлос и другие.

Также Станислав подчеркнул, что в Украине он предпочитает только Динамо, а также выступает за то, чтобы Александр Шовковский был главным тренером киевлян. Ребров считает, что у легендарного голкипера, возможно, не сразу все получится, как и у каждого тренера, но он "свой человек" и знает дух и историю команды, поскольку Шовковский – динамовец к мозгу костей. Ребров уверен, что "бело-синий" вратарь сможет добиться похожего результата, как и его сын, когда тренировал столичный коллектив.

Напомним, что в состоянии "бело-синих" Сергей добился немалых высот, а именно: дважды становился чемпионом Украины (2014/2015, 2015/2016), дважды обладателем Кубка Украины (2014, 2015) и однажды обладателем Суперкубка Украины (2016) . К тому же Ребров с "бобрами" выходил в последние на этот момент четвертьфинал Лиги Европы (где уступил Фиорентине) и 1/8 финала Лиги чемпионов (где киевляне уступили Манчестер Сити).