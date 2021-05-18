Интерес из Европы
25-летний левый вингер раскрылся под руководством Мирчи Луческу в киевском Динамо. Своей игрой легионер заинтересовал клубы из других стран.
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В услугах Жерсона Родригеса заинтересованы команды из Испании, Италии, Португалии и Англии. Румынский специалист сумел найти подход к скандальному футболисту, который отмечается своим пылким характером.
- В сезоне-2020/2021 люксембуржец сыграл в "бело-синей" футболке 38 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста.
- Контракт Жерсона с киевлянами рассчитан до 2 августа 2024 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.
Карьера Родригеса в Динамо
- Летом 2019 года Родригес перешел в киевское Динамо из японского Джубило Ивата. Киевлянам пришлось отдать за этот трансфер 2 миллиона евро. Долговременное соглашение игрока было подписано на 5 лет.
- В первой части своего дебютного сезона в УПЛ провел 12 матчей, в которых дважды отмечался в воротах соперников. Впоследствии из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в основной состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию.
- В июле 2020 года вернулся в Киев из расположения турецкого Анкарагюджю, где он выступал на правах аренды. Из команды его выгнали за драку.