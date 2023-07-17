Нещодавно Російський футбольний союз видав атестат на участь у своїх професійних турнірах двом клубам з Криму. Севастополь та ялтинський Рубін заявились у третій дивізіон чемпіонату країни-терористки.

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Команди вже встигли провести перші незаконні матчі у турнірах. В заявці команд опинилось чимало українців, в тому числі і з тих, хто раніше грав на рівні УПЛ.

Брат гравця збірної України серед колаборантів

Серед усіх виділяється Дмитро Матвієнко з Севастополя. 31-річний захисник відіграв 11 матчів за Таврію в чемпіонаті України. Втім найбільше він відомий тим, що є рідним братом захисника Шахтаря та збірної України Миколи Матвієнка.

Привертає до себе увагу і Олександр Масалов. 26-річний оборонець Рубіна був у молодіжках Динамо та Шахтаря, а також зіграв 6 матчів в УПЛ за чернігівську Десну.

Рік тому Масалов опинився в епіцентрі скандалу під час розбору знищеного росіянами стадіону в Чернігові. На арені був знайдений російський паспорт Олександра. який потім вболівальники показово спалили.

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Хто ще грав за окупантів

З інших ексгравців УПЛ в заявці Севастополя був Владислав Гевлич (дві гри за Севастополь в чемпіонаті України). У складі Рубіна опинився нападник Олексій Бабир, який на найвищому рівні нашого футболу зіграв аж 46 матчів за Волинь. Також у командах були наступні псевдоукраїнці:

воротар Рубіна Микита Колесов (грав за Зорю-2)

захисник Севастополя Матвій Гуйганов (грав за Севастополь-2)

захисник Севастополя Роман Климентовський (грав за Титан)

захисник Рубіна Володимир Пшенічніков (грав за Таврію-2)

захисник Рубіна Сергій Шестаков (грав за Макіїввуголь та Нікополь)

хавбек Севастополя Дмитро Зеленкевич (грав за Хімік та Ігросервіс)

нападник Рубіна Дмитро Ходарченко (грав за Макіїввуголь та Нікополь)

нападник Севастополя Редван Османов (грав за Ниву Тернопіль, Кримтеплицю та Динамо Хмельницький)

УЄФА заборонив допускати кримські клуби у змагання РФС

Нагадаємо, що після анексії Криму у 2014 році РФС вже намагався включити команди з окупованих територій у свої турніри. Тоді окупанти заявили ТСК-Таврію, Рубін та Океан.

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Втім пізніше УЄФА заборонив росіянам допускати до змагань клуби з Криму. Натомість союз створив "спеціальну зону" на півострові, де місцеві команди проводили аматорський чемпіонат.

Тепер же після початку повномасштабного війни УЄФА викинув терористів з клубних та збірних турнірів. Схоже, що після цього росіяни вирішили піти проти правила союзу. УАФ вже звернулась до УЄФА та ФІФА щодо виключення РФС зі свого складу.