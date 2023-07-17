Ночью против 17 июля на Крымском мосту раздались несколько взрывов. Из-за повреждения опоры обрушилось несколько пролетов постройки. Крымский мост снова стал непригодным для движения российских окупантов.

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Долгополов: Россия может закончить это в любой момент

На событие в Крыму отреагировал бывший теннисист Александр Долгополов. Он напомнил российским оккупантам, что "хлопки" закончится, когда они выведут свои войска с территории нашего государства. Свое сообщение Александр опубликовал в Twitter.

Доброе утро понедельника, Керченский мост. Напоминаем, россия может закончить это в любой момент, покинув нашу страну,

– написал Долгополов.

Напомним, что легендарный украинский теннисист в составе ВСУ защищает Родину на фронте. Недавно Александр потролил россиян из-за бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Все главные события о взрыве на Крымском мосту читайте в материале 24 Канала.