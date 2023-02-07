Защититься некому: клубы АПЛ единодушно за исключение Манчестер Сити из чемпионата

Манчестер Сити вляпался в мучительную затруднительную ситуацию. АПЛ обвиняет "горожан" в несоблюдении финансового фейр-плея, да еще и клубы Англии призывают к серьезным наказаниям.

Все началось с обычной статьи в газете "Der Spiegel", в которой Сити обвинили в нарушении клубов уже девяти лет. Это дало начало расследованию этого дела, которое началось еще в 2018 году, и продолжалось в течение четырех лет.

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Единственное, что проучит "горожан"

Теперь большинство клубов АПЛ поддерживают инициативу исключить Манчестер Сити из высшего дивизиона. Понятно, что это в случае, если обвинение в сторону "голубых" будет подтверждено. Также английские команды считают, что лишение Манчестер Сити титулов не имеет никакого смысла. Все потому, что это создаст лишнюю путаницу. Также команды и против штрафа для "горожан", поскольку тот не будет иметь никакого эффекта.

Поэтому команды приняли решение голосовать за дисквалификацию обвиняемых по АПЛ. Крупнейшими мятежниками ситуации являются гранды английского футбола, а именно: Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм.

Сложный период Манчестер Сити