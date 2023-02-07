Все розпочалось зі звичайної статті у газеті "Der Spiegel", у якій Сіті звинуватили в порушенні, які клуби вчинює вже протягом дев'яти років. Це дало початок розслідуванню цієї справи, яке розпочалось ще у 2018 році, та тривало протягом цих чотирьох років.

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Єдине, що провчить "містян"

Тепер більшість клубів АПЛ підтримують ініціативу виключити Манчестер Сіті з вищого дивізіону. Зрозуміло, що це в разі того, якщо обвинувачення в сторону "блакитних" буде підтверджено. Також англійські команди вважають, що позбавлення Манчестер Сіті титулів не мають жодного сенсу. Все через те, що це створить зайву плутатину. Також команди і проти штрафу для "містян", оскільки той не матиме жодного ефекту.

Тому команди прийняли рішення голосувати за дискваліфікацію обвинувачених з АПЛ. Найбільшими заколотниками ситуації є гранди англійського футболу, а саме: Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челсі, Ліверпуль та Тоттенгем.

Складний період Манчестер Сіті