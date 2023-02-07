Все началось с обычной статьи в газете "Der Spiegel", в которой Сити обвинили в нарушении клубов уже девяти лет. Это дало начало расследованию этого дела, которое началось еще в 2018 году, и продолжалось в течение четырех лет.
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Единственное, что проучит "горожан"
Теперь большинство клубов АПЛ поддерживают инициативу исключить Манчестер Сити из высшего дивизиона. Понятно, что это в случае, если обвинение в сторону "голубых" будет подтверждено. Также английские команды считают, что лишение Манчестер Сити титулов не имеет никакого смысла. Все потому, что это создаст лишнюю путаницу. Также команды и против штрафа для "горожан", поскольку тот не будет иметь никакого эффекта.
Поэтому команды приняли решение голосовать за дисквалификацию обвиняемых по АПЛ. Крупнейшими мятежниками ситуации являются гранды английского футбола, а именно: Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм.
Сложный период Манчестер Сити
- АПЛ передала все необходимые документы по этому делу с "горожанами" независимой комиссии, которая вынесет вердикт для английского гранда.
- "Голубым" грозит трансферный бан и снятие очков, а вот клубы АПЛ хотят иного вердикта.
- Сам Хосеп Гвариола говорил, что МанСити в такой ситуации, что команда не думает о чемпионстве. Поэтому такое наказание можно считать для "горожан" незначительным.
- О ситуации вокруг команды футболисты Манчетер Сити узнали не от руководства клуба, а из прессы.