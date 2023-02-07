Все началось с обычной статьи в газете "Der Spiegel", в которой Сити обвинили в нарушении клубов уже девяти лет. Это дало начало расследованию этого дела, которое началось еще в 2018 году, и продолжалось в течение четырех лет.

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МанСити не боится приговора независимой комиссии

6 февраля в СМИ появилась информация, что АПЛ передала все необходимые документы по этому делу из МанСити независимой комиссии, которая вынесет вердикт для английского гранда.

В самом худшем случае разбирательства, которое будет конфиденциальным, на Манчестер Сити будет наложен трансферный бан и снятие очков. Еще этого не хватало "горожанам" до полного "счастья". Игра Сити и так близка к хорошей, хотя команда Пепа Гвардиола идет второй в таблице АПЛ, уступая лишь 5 баллов лидеру сезона Арсенала.

Однако сам испанский наставник "горожан" уверял, что команда находится в таком положении, когда не может думать о чемпионстве.

Интересно, что всю эту ситуацию футболисты узнали из прессы. МанСити опубликовало свою официальное заявление только после двух часов после поступления таких новостей от АПЛ. "Городяне" вежливо дождутся решения комиссии, которое раз и навсегда поставит точку по этому делу.

После этого руководство клуба собрало команду и персонал, чтобы убедить их в безопасном будущем команды.

Ферран Сориано, работающий в клубе СЕО, дал обещание перед футболистами и нашел по этому делу позитив для Сити. Он заявил, что эта ситуация очистит репутацию клуба от клеветы и обвинений. Режим работы МанСити тоже не изменится, все будут работать, как было до этой скандальной ситуации.

К слову. Ювентус уже вызнал, какими могут быть последствия после денежных махинаций. Туринский клуб за одну секунду потерял 15 очков. Также некоторые чиновники "старой синьоры" получили личные наказания. Такой приговор опустил Ювентус на 13-ю строчку в турнирной таблице Серии А.