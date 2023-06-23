ФИФА определила неожиданного хозяина Клубного чемпионата мира на 32 команды: кто там сыграет
Источник:ФИФА
Новый клуб Мундиаль пройдет не в Китае, как ожидалось. Турнир по новому формату впервые пройдет в 2025 году, а участие в нем примут как минимум 12 команд из Европы.
Еще в 2021 году ФИФА планировала запустить обновленный Клубный чемпионат мира. Сейчас турнир проводится каждую зиму с участием семи команд – шести победителей лучших континентальных турниров и чемпион страны-хозяйки.
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Впрочем, из-за пандемии коронавируса планы пришлось отложить, но все же ФИФА объявила о новом формате. Согласно ему КЧМ должен проходить раз в 4 года, а участие в турнире будут принимать 32 клуба. Ожидалось, что турнир примет Китай, который должен стать хозяином в 2021-м.
Новый формат турнира
Однако ФИФА объявила, что первый клубный чемпионат мира в новом формате примут США. Розыгрыш запланирован на лето 2025 года. Согласно новому формату, распределение путевок по конфедерациям следующее:
- Европа – 12 путевок (4 последних победителя ЛЧ + 8 лучших по рейтингу УЕФА)
- Южная Америка – 6 путевок (4 последних победителя Копа Либертадорес + 2 лучших по рейтингу КОНМЕБОЛ)
- Азия – 4 путевки (4 последних победителя азиатской ЛЧ)
- Африка – 4 путевки (4 последних победителя африканской ЛЧ)
- Северная Америка – 4 путевки (4 последних победителя североамериканской ЛЧ)
- Океания – 1 путевка (лучшая команда по рейтингу ОФК)
- Страна-хозяин – 1 путевка
Команды будут разделены на 8 групп по четыре команды с последующим плей-офф, начиная с 1/8 финала. Пока что неопределенные города проведение турнира. Турнир должен стать для США подготовкой к чемпионату мира, который через год (в 2026-м) страны примет вместе с Канадой и Мексикой.
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Кто уже гарантировал себе участие в Клубном чемпионате мира-2025
Если какая-либо из команд дважды или больше выиграет местный турнир, то вакантное место достанется следующей лучшей команде по местному рейтингу). Уже известны 12 участников КЧМ-2025:
- Челси (Англия) – победитель европейской ЛЧ-2021
- Реал (Испания) – победитель европейской ЛЧ-2022
- Манчестер Сити (Англия) – победитель европейской ЛЧ-2023
- Палмейрас (Бразилия) – победитель Копа Либертадорес-2021
- Фломенго (Бразилия) – победитель Копа Либертадорес-2022
- Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – победитель азиатской ЛЧ-2021
- Урава Ред Даймондз (Япония) – победитель азиатской ЛЧ-2022
- Аль-Ахли (Египет) – победитель африканской ЛЧ-2021 и ЛЧ-2023
- Видад Касабланка (Марокко) – победитель африканской ЛЧ-2022
- Монтеррей (Мексика) – победитель североамериканской ЛЧ-2021
- Сиэттл Саундерз (США) – победитель североамериканской ЛЧ-2022
- Леон (Мексика) – победитель североамериканской ЛЧ-2023