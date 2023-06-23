Еще в 2021 году ФИФА планировала запустить обновленный Клубный чемпионат мира. Сейчас турнир проводится каждую зиму с участием семи команд – шести победителей лучших континентальных турниров и чемпион страны-хозяйки.

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Впрочем, из-за пандемии коронавируса планы пришлось отложить, но все же ФИФА объявила о новом формате. Согласно ему КЧМ должен проходить раз в 4 года, а участие в турнире будут принимать 32 клуба. Ожидалось, что турнир примет Китай, который должен стать хозяином в 2021-м.

Новый формат турнира

Однако ФИФА объявила, что первый клубный чемпионат мира в новом формате примут США. Розыгрыш запланирован на лето 2025 года. Согласно новому формату, распределение путевок по конфедерациям следующее:

Европа – 12 путевок (4 последних победителя ЛЧ + 8 лучших по рейтингу УЕФА)

путевок (4 последних победителя ЛЧ + 8 лучших по рейтингу УЕФА) Южная Америка – 6 путевок (4 последних победителя Копа Либертадорес + 2 лучших по рейтингу КОНМЕБОЛ)

путевок (4 последних победителя Копа Либертадорес + 2 лучших по рейтингу КОНМЕБОЛ) Азия – 4 путевки (4 последних победителя азиатской ЛЧ)

путевки (4 последних победителя азиатской ЛЧ) Африка – 4 путевки (4 последних победителя африканской ЛЧ)

путевки (4 последних победителя африканской ЛЧ) Северная Америка – 4 путевки (4 последних победителя североамериканской ЛЧ)

путевки (4 последних победителя североамериканской ЛЧ) Океания – 1 путевка (лучшая команда по рейтингу ОФК)

путевка (лучшая команда по рейтингу ОФК) Страна-хозяин – 1 путевка

Команды будут разделены на 8 групп по четыре команды с последующим плей-офф, начиная с 1/8 финала. Пока что неопределенные города проведение турнира. Турнир должен стать для США подготовкой к чемпионату мира, который через год (в 2026-м) страны примет вместе с Канадой и Мексикой.

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Кто уже гарантировал себе участие в Клубном чемпионате мира-2025

Если какая-либо из команд дважды или больше выиграет местный турнир, то вакантное место достанется следующей лучшей команде по местному рейтингу). Уже известны 12 участников КЧМ-2025:

Челси (Англия) – победитель европейской ЛЧ-2021

(Англия) – победитель европейской ЛЧ-2021 Реал (Испания) – победитель европейской ЛЧ-2022

(Испания) – победитель европейской ЛЧ-2022 Манчестер Сити (Англия) – победитель европейской ЛЧ-2023

(Англия) – победитель европейской ЛЧ-2023 Палмейрас (Бразилия) – победитель Копа Либертадорес-2021

(Бразилия) – победитель Копа Либертадорес-2021 Фломенго (Бразилия) – победитель Копа Либертадорес-2022

(Бразилия) – победитель Копа Либертадорес-2022 Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – победитель азиатской ЛЧ-2021

(Саудовская Аравия) – победитель азиатской ЛЧ-2021 Урава Ред Даймондз (Япония) – победитель азиатской ЛЧ-2022

(Япония) – победитель азиатской ЛЧ-2022 Аль-Ахли (Египет) – победитель африканской ЛЧ-2021 и ЛЧ-2023

(Египет) – победитель африканской ЛЧ-2021 и ЛЧ-2023 Видад Касабланка (Марокко) – победитель африканской ЛЧ-2022

(Марокко) – победитель африканской ЛЧ-2022 Монтеррей (Мексика) – победитель североамериканской ЛЧ-2021

(Мексика) – победитель североамериканской ЛЧ-2021 Сиэттл Саундерз (США) – победитель североамериканской ЛЧ-2022

(США) – победитель североамериканской ЛЧ-2022 Леон (Мексика) – победитель североамериканской ЛЧ-2023

Справка. В декабре этого года пройдет последний Клубный чемпионат мира по действующему формату с семью командами. Турнир пройдет в Саудовской Аравии, а участие в нем примут Манчестер Сити (Англия), Леон (Мексика), Аль-Ахли (Египет), Урава Ред Даймондз (Япония), Окленд Сити (Новая Зеландия), Аль-Иттихад (Саудовская Аравия). и будущий победитель Копа Либертадорес-2023