Ще у 2021 році ФІФА планувала запустити оновлений Клубний чемпіонат світу. Наразі турнір проводиться щозими за участю семи команд – шести переможців найкращих континентальних турнірів та чемпіон країни-господарки.

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Втім через пандемію коронавіруса плани довелось відкласти, але все ж ФІФА оголосила про новий формат. Згідно з ним КЧС має проходити раз на 4 роки, а участь у турнірі прийматимуть 32 клуби. Очікувалось, що турнір прийме Китай, який мав стати господарем у 2021-му.

Новий формат турніру

Проте ФІФА оголосила, що перший Клубний чемпіонат світу у новому форматі приймуть США. Розіграш заплановано на літо 2025 року. Згідно з новим форматом, розподіл путівок по конфедераціям наступний:

Європа – 12 путівок (4 останніх переможця ЛЧ + 8 найкращих за рейтингом УЄФА)

путівок (4 останніх переможця ЛЧ + 8 найкращих за рейтингом УЄФА) Південна Америка – 6 путівок (4 останніх переможця Копа Лібертадорес + 2 найкращі за рейтингом КОНМЕБОЛ)

путівок (4 останніх переможця Копа Лібертадорес + 2 найкращі за рейтингом КОНМЕБОЛ) Азія – 4 путівки (4 останніх переможця азійської ЛЧ)

путівки (4 останніх переможця азійської ЛЧ) Африка – 4 путівки (4 останніх переможця африканської ЛЧ)

путівки (4 останніх переможця африканської ЛЧ) Північна Америка – 4 путівки (4 останніх переможця північноамериканської ЛЧ)

путівки (4 останніх переможця північноамериканської ЛЧ) Океанія – 1 путівка (найкраща команда за рейтингом ОФК)

путівка (найкраща команда за рейтингом ОФК) Країна-господар – 1 путівка

Команди будуть розділені на 8 груп по чотири команд з подальшим плей-офф, починаючи з 1/8 фіналу. Поки що невизначені міста проведення турніру. Турнір має стати для США підготовкою до чемпіонату світу, який країни за рік (у 2026-му) прийме разом з Канадою та Мексикою.

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Хто вже гарантував собі участь у Клубному чемпіонаті світу-2025

Якщо якась із команд двічі чи більше виграє місцевий турнір, то вакантне місце дістанеться наступній найкращій команді за місцевим рейтингом). Наразі вже відомі 12 учасників КЧС-2025:

Челсі (Англія) – переможець європейської ЛЧ-2021

(Англія) – переможець європейської ЛЧ-2021 Реал (Іспанія) – переможець європейської ЛЧ-2022

(Іспанія) – переможець європейської ЛЧ-2022 Манчестер Сіті (Англія) – переможець європейської ЛЧ-2023

(Англія) – переможець європейської ЛЧ-2023 Палмейрас (Бразилія) – переможець Копа Лібертадорес-2021

(Бразилія) – переможець Копа Лібертадорес-2021 Фламенго (Бразилія) – переможець Копа Лібертадорес-2022

(Бразилія) – переможець Копа Лібертадорес-2022 Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) – переможець азійської ЛЧ-2021

(Саудівська Аравія) – переможець азійської ЛЧ-2021 Урава Ред Даймондз (Японія) – переможець азійської ЛЧ-2022

(Японія) – переможець азійської ЛЧ-2022 Аль-Ахлі (Єгипет) – переможець африканської ЛЧ-2021 та ЛЧ-2023

(Єгипет) – переможець африканської ЛЧ-2021 та ЛЧ-2023 Відад Касабланка (Марокко) – переможець африканської ЛЧ-2022

(Марокко) – переможець африканської ЛЧ-2022 Монтеррей (Мексика) – переможець північноамериканської ЛЧ-2021

(Мексика) – переможець північноамериканської ЛЧ-2021 Сіеттл Саундерз (США) – переможець північноамериканської ЛЧ-2022

(США) – переможець північноамериканської ЛЧ-2022 Леон (Мексика) – переможець північноамериканської ЛЧ-2023

Довідка. У грудні цього року пройде останній Клубний чемпіонат світу за чинним форматом з сімома командами. Турнір пройде в Саудівській Аравії, а участь у ньому візьмуть Манчестер Сіті (Англія), Леон (Мексика), Аль-Ахлі (Єгипет), Урава Ред Даймондз (Японія), Окленд Сіті (Нова Зеландія), Аль-Іттіхад (Саудівська Аравія) та майбутній переможець Копа Лібертадорес-2023.