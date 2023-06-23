Ще у 2021 році ФІФА планувала запустити оновлений Клубний чемпіонат світу. Наразі турнір проводиться щозими за участю семи команд – шести переможців найкращих континентальних турнірів та чемпіон країни-господарки.
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Втім через пандемію коронавіруса плани довелось відкласти, але все ж ФІФА оголосила про новий формат. Згідно з ним КЧС має проходити раз на 4 роки, а участь у турнірі прийматимуть 32 клуби. Очікувалось, що турнір прийме Китай, який мав стати господарем у 2021-му.
Новий формат турніру
Проте ФІФА оголосила, що перший Клубний чемпіонат світу у новому форматі приймуть США. Розіграш заплановано на літо 2025 року. Згідно з новим форматом, розподіл путівок по конфедераціям наступний:
- Європа – 12 путівок (4 останніх переможця ЛЧ + 8 найкращих за рейтингом УЄФА)
- Південна Америка – 6 путівок (4 останніх переможця Копа Лібертадорес + 2 найкращі за рейтингом КОНМЕБОЛ)
- Азія – 4 путівки (4 останніх переможця азійської ЛЧ)
- Африка – 4 путівки (4 останніх переможця африканської ЛЧ)
- Північна Америка – 4 путівки (4 останніх переможця північноамериканської ЛЧ)
- Океанія – 1 путівка (найкраща команда за рейтингом ОФК)
- Країна-господар – 1 путівка
Команди будуть розділені на 8 груп по чотири команд з подальшим плей-офф, починаючи з 1/8 фіналу. Поки що невизначені міста проведення турніру. Турнір має стати для США підготовкою до чемпіонату світу, який країни за рік (у 2026-му) прийме разом з Канадою та Мексикою.
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Хто вже гарантував собі участь у Клубному чемпіонаті світу-2025
Якщо якась із команд двічі чи більше виграє місцевий турнір, то вакантне місце дістанеться наступній найкращій команді за місцевим рейтингом). Наразі вже відомі 12 учасників КЧС-2025:
- Челсі (Англія) – переможець європейської ЛЧ-2021
- Реал (Іспанія) – переможець європейської ЛЧ-2022
- Манчестер Сіті (Англія) – переможець європейської ЛЧ-2023
- Палмейрас (Бразилія) – переможець Копа Лібертадорес-2021
- Фламенго (Бразилія) – переможець Копа Лібертадорес-2022
- Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) – переможець азійської ЛЧ-2021
- Урава Ред Даймондз (Японія) – переможець азійської ЛЧ-2022
- Аль-Ахлі (Єгипет) – переможець африканської ЛЧ-2021 та ЛЧ-2023
- Відад Касабланка (Марокко) – переможець африканської ЛЧ-2022
- Монтеррей (Мексика) – переможець північноамериканської ЛЧ-2021
- Сіеттл Саундерз (США) – переможець північноамериканської ЛЧ-2022
- Леон (Мексика) – переможець північноамериканської ЛЧ-2023