Урава Ред Даймондз – Манчестер Сити 0:3

Голы: Хейбротен, 45+1 (автогол), Ковачич, 52, Бернарду Силву, 59.

В эти дни в Саудовской Аравии проходит Клубный чемпионат мира-2023. На турнир съехались семь команд из разных континентов. 24 канал.

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Ожидается, что главным фаворитом соревнования является Манчестер Сити, действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА. Команда Пепа Гвардиолы начала путь сразу из полуфинала.

Ее соперником стала японская команда Урава Ред Даймондз, которая в прошлом сезоне выиграла азиатскую ЛЧ. Каталонец не смог взять на турнир самый сильный состав, ведь из-за травм отсутствуют Кевин Де Брюйне и Эрлинг Голланд.

Впрочем, и без них Сити уверенно справился с первым оппонентом. Тем более что сами японцы помогли Манчестеру открыть счет перед перерывом. После прострела с фланга Хейбройтен срезал мяч в свои ворота.

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Удвоил преимущество Сити в начале второго тайма Ковачич, которого один на один филигранным пасом вывел Уокер. А довел счет до разгромного уже Бернарда Силва через семь минут.

Таким образом, Манчестер Сити вышел в финал, где будет противостоять бразильскому Флуминенсу. Победитель Копа Либертадорес в полуфинале одолел египетский Аль-Ахли (2:0). Бой за трофей состоится в пятницу, 22 декабря.

Видеообзор матча Урава Ред Даймондз – Манчестер Сити: