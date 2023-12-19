Урава Ред Даймондз – Манчестер Сіті 0:3

Голи: Хейбротен, 45+1 (автогол), Ковачич, 52, Бернарду Сілва, 59.

У ці дні в Саудівській Аравії проходить Клубний чемпіонат світу-2023. На турнір з'їхались сім команд з різних континентів, пише 24 канал.

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Очікувано, що головним фаворитом змагання є Манчестер Сіті, чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Команда Пепа Гвардіоли розпочала шлях одразу з півфіналу.

Її суперником стала японська команда Урава Ред Даймондз, яка минулого сезону виграла азійську ЛЧ. Каталонець не зміг взяти на турнір найсильніший склад, адже через травми відсутні Кевін Де Брюйне та Ерлінг Голанд.

Втім і без них Сіті впевнено впорався із першим опонентом. Тим паче, самі японці допомогли Манчестеру відкрити рахунок перед перервою. Після прострілу з флангу Хейбройтен зрізав м'яч у власні ворота.

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Подвоїв перевагу Сіті на початку другого тайму Ковачич, якого сам-на-сам філігранним пасом вивів Вокер. А довів рахунок до розгромного вже Бернарду Сілва через сім хвилин.

Таким чином, Манчестер Сіті вийшов у фінал, де протистоятиме бразильському Флуміненсе. Переможець Копа Лібертадорес у півфіналі здолав єгипетський Аль-Ахлі (2:0). Бій за трофей відбудеться у п'ятницю, 22 грудня.

Відеоогляд матчу Урава Ред Даймондз – Манчестер Сіті: