В минувшие выходные Манчестер Сити расписал ничью с Тоттенхэмом (3:3). Команда Пепа Гвардиолы пропустила гол на последней минуте, а также стала жертвой удивительного решения судьи.

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После игры манкунианцы получили порцию критики от экспертов по британскому телевидению, среди которых были известные в прошлом игроки Гарри Невилл, Джейми Каррагер и Мика Ричардс. Коуч Сити Пеп Гвардиола решил резко ответить этим эксфутболистам.

Гарри Невилл знает, как тяжело бывает, иначе он выиграл бы четыре АПЛ подряд в лучшие времена Манчестер Юнайтед. Но он этого не делал. Возможно, они обвиняют нас в самоуспокоенности, потому что они в Юнайтеде сами испытывали самоуспокоение. Мика Ричардс не выигрывал четыре АПЛ подряд, а Джейми Каррагер не выиграл ни одного титула. Когда мы теряем очки, чего люди ждут? Они говорят, какая это катастрофа. Но это Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм. Они ждут, что мы наберем 120 очков и будем на 20 впереди? За семь лет я много раз это слышал,

– заявил Гвардиола.

На столь резкие слова решил отреагировать Джейми Каррагер. Эксгравец Ливерпуля в твиттере напомнил Гвардиоли на грандиозные расходы Манчестер Сити на игроков, а также обвинения в нарушении финансового фэйр-плей.

Думаю, я бы, наверное, выиграл хоть один титул, если бы Ливерпуль принадлежал всему государству и настолько далеко зашел, что АПЛ обвиняла бы нас в 115 нарушениях финансовых правил,

– написал Джейми.

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Отметим, что Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы выиграл пять чемпионств за последние 6 лет у АПЛ. Также каталонец приводил клуб к победе в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также восьми внутренних трофеев.

В этом сезоне Сити идет третьим в чемпионате Англии, отставая от лидера Арсенала на 6 очков при игре в запасе. В последних восьми матчах АПЛ манкунианцы выиграли всего трижды.