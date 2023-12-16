Манчестер Сити – Кристал Пелас 2:2
Голы: Грилиш, 24, Льюис, 54 – Матета, 76, Олисе, 90+5 (пен)
В Англии продолжается 17 тур АПЛ сезона 2023-2024. В субботу свою игру провел действующий чемпион Манчестер Сити, в гости которого посетил середняк Кристал Пелас, пишет 24 канал.
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Команда Пепа Гвардиолы лишь в прошлом туре прервала неутешительную серию в АПЛ, не выиграв до этого в четырех матчах подряд. В игре с лондонцами не смог поучаствовать главный голеадор команды Эрлинг Голанд.
Однако и без него манкунианцы должны были справиться с подопечными Роя Ходжсона. Менее чем через час хозяева забили два гола. В первом тайме Фоден вывел Грилиша на ударную позицию, и тот забил в третьем для себя матче АПЛ подряд.
А в начале второго тайма неплохую комбинацию Сити завершил Льюис. Матч шел к логической победе манкунианцев, но Пелас смог перевернуть матч. На 76-й минуте команда Гвардиолы пропустила контратаку, которую точным ударом завершил Матета.
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В компенсированное время грубой ошибки допустил Фоден, который не успел на мяч в собственной площадке и изо всей силы ногой врезал сопернику. Пенальти реализовал Олисе, вырвав для Кристал Пелас ничью.
Для МанСити это был последний матч в АПЛ вплоть до 27 декабря. На следующей неделе клуб отправится в Саудовскую Аравию на Клубный чемпионат мира. 19 декабря манкунианцы сыграют в полуфинале против японского Урава Ред Даймондз.
Видеообзор матча Манчестер Сити – Кристал Пелас:
Турнирное положение в АПЛ
- для Манчестер Сити это уже седьмая потеря очков в этом чемпионате
- подопечные Гвардиолы имеют в своем активе 34 очка и уходят на четвертом месте
- впереди расположились Ливерпуль (37 очков), Арсенал (36) и Астон Вилла (35), у которых еще по матчу в запасе.
- пятым идет Тоттенхэм (33), в одном балле позади МанСити
- Кристал Пелас набрал 14 очков и занимает 15 место.
- отрыв от зоны вылета составляет восемь баллов