На клубном чемпионате мира по футболу-2020 в Катаре состоялся первый четвертьфинал. За путевку в полуфинал боролись мексиканский УАНЛ Тигрес и южнокорейский Ульсан Хюндай.

Источник: 24 канал

УАНЛ Тигрес – Ульсан Хюндай 2:1

Голы: Жиньк, 38, 45+5 (п) – Ким Ки Хи, 24

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Путевку в полуфинал завоевал УАНЛ Тигрес. Победу мексиканскому форварду принес бывший нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк.

Что интересно, счет в матче открыли номинальные гости. На 24-й минуте отличился Ким Ки Хи.

Однако под занавес тайма Жиньяк не только сравнял счет, но и вывел мексиканцев вперед в компенсированное время. Во втором тайме Ульсан Хюндай не смог отыграться.

В полуфинале УАНЛ Тигрес сыграет против бразильского клуба Палмейрас. Матч состоится 7 февраля.

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Вторую путевку в полуфинал разыграют Аль-Духаиль из Аль-Ахли. Победитель этого матча в полуфинале сыграет против Баварии.

Заметим, что команда Окленд Сити (Новая Зеландия) снялась с турнира из-за карантинных мер, которые установлены в Новой Зеландии.



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