Клубный ЧМ-2020: определилась первая пара полуфиналистов
На клубном чемпионате мира по футболу-2020 в Катаре состоялся первый четвертьфинал. За путевку в полуфинал боролись мексиканский УАНЛ Тигрес и южнокорейский Ульсан Хюндай.
Источник: 24 канал
УАНЛ Тигрес – Ульсан Хюндай 2:1
Голы: Жиньк, 38, 45+5 (п) – Ким Ки Хи, 24
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Путевку в полуфинал завоевал УАНЛ Тигрес. Победу мексиканскому форварду принес бывший нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк.
Что интересно, счет в матче открыли номинальные гости. На 24-й минуте отличился Ким Ки Хи.
Однако под занавес тайма Жиньяк не только сравнял счет, но и вывел мексиканцев вперед в компенсированное время. Во втором тайме Ульсан Хюндай не смог отыграться.
В полуфинале УАНЛ Тигрес сыграет против бразильского клуба Палмейрас. Матч состоится 7 февраля.
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Вторую путевку в полуфинал разыграют Аль-Духаиль из Аль-Ахли. Победитель этого матча в полуфинале сыграет против Баварии.
Заметим, что команда Окленд Сити (Новая Зеландия) снялась с турнира из-за карантинных мер, которые установлены в Новой Зеландии.
Клубный чемпионат мира / Инфографика Спорт 24
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