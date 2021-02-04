Клубний ЧС-2020: визначилася перша пара півфіналістів
На клубному чемпіонаті світу з футболу-2020 у Катарі відбувся перший чвертьфінал. За путівку до півфіналу боролися мексиканський УАНЛ Тігрес та південнокорейський Ульсан Хюндай.
Джерело: 24 канал
УАНЛ Тігрес – Ульсан Хюндай 2:1
Голи: Жиньк, 38, 45+5 (п) – Кім Кі Хі, 24
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Путівку до півфіналу виборов УАНЛ Тігрес. Перемогу мексиканському форварду приніс колишній нападник збірної Франції Андре-П'єр Жиньяк.
Що цікаво, рахунок у матчі відкрили номінальні гості. На 24-й хвилині відзначився Кім Кі Хі.
Однак під завісу тайму Жиньяк не тільки зрівняв рахунок, але й вивів мексиканців вперед у компенсований час. У другому таймі Ульсан Хюндай не зміг відігратися.
У півфіналі УАНЛ Тігрес зіграє проти бразильського клубу Палмейрас. Матч відбудеться 7 лютого.
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Другу путівку до півфіналу розіграють Аль-Духаїль з Аль-Ахлі. Переможець цього матчу у півфіналі зіграє проти Баварії.
Зауважимо, що команда Окленд Сіті (Нова Зеландія) знялася з турніру через карантинні заходи, які встановлені в Новій Зеландії.
Клубний чемпіонат світу / Інфографіка Спорт 24
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