Футбольные болельщики смогут посетить Клубный чемпионат мира-2020, который пройдет в Катаре. Чемпионат был перенесен с декабря 2020 года на февраль 2021-го из-за карантина.

Международная федерация футбола (ФИФА), которая отвечает за турнир, объявила о начале продажи билетов. Об этом сообщает сайт ФИФА.

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Первый этап продажи билетов продлится до 21 января. В ФИФА не сообщают, будут ли заполнять стадионы на 100%.

Кого пустят на стадионы

На протяжении всего турнира будут применяться строгие меры безопасности по COVID-19.

Болельщики должны предоставить или отрицательный тест на антиген COVID-19, или положительный результат теста на антитела COVID-19.

Также матч смогут посетить все, кто предоставит документ о полной вакцинации.

В каждом месте проведения турнира будут созданы клиники для лечения всех, у кого проявляются симптомы COVID-19.

Кто сыграет на чемпионате мира

Бавария (Германия);

Тигрес (Мексика)

Аль-Ахли (Египет);

Ульсан (Южная Корея)

Аль-Духайль (Катар)

победитель Кубка Либертадорес.

Команда Окленд Сити (Новая Зеландия) снялась с турнира из-карантинных мероприятий, которые установлены в Новой Зеландии.

Во внимание. Жеребьевка сетки соревнований состоится 19 января. Турнир состоит из одного матча плей-офф и продлится с 1 по 11 февраля.