Клубный чемпионат мира-2020 пройдет со зрителями
Футбольные болельщики смогут посетить Клубный чемпионат мира-2020, который пройдет в Катаре. Чемпионат был перенесен с декабря 2020 года на февраль 2021-го из-за карантина.
Международная федерация футбола (ФИФА), которая отвечает за турнир, объявила о начале продажи билетов. Об этом сообщает сайт ФИФА.
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Первый этап продажи билетов продлится до 21 января. В ФИФА не сообщают, будут ли заполнять стадионы на 100%.
Кого пустят на стадионы
На протяжении всего турнира будут применяться строгие меры безопасности по COVID-19.
Болельщики должны предоставить или отрицательный тест на антиген COVID-19, или положительный результат теста на антитела COVID-19.
Также матч смогут посетить все, кто предоставит документ о полной вакцинации.
В каждом месте проведения турнира будут созданы клиники для лечения всех, у кого проявляются симптомы COVID-19.
Кто сыграет на чемпионате мира
- Бавария (Германия);
- Тигрес (Мексика)
- Аль-Ахли (Египет);
- Ульсан (Южная Корея)
- Аль-Духайль (Катар)
- победитель Кубка Либертадорес.
Команда Окленд Сити (Новая Зеландия) снялась с турнира из-карантинных мероприятий, которые установлены в Новой Зеландии.
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