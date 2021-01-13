Клубный чемпионат мира по футболу: где смотреть онлайн в Украине
Телеканал "UA: Первый" является официальным транслятором Клубного чемпионата мира по футболу-2020, который пройдет с 1 по 11 февраля в Катаре.
Комментировать матчи будет спортивный комментатор Роберто Моралес, информирует официальный сайт канала.
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"UA: Первый" покажет 5 матчей турнира: матч за пятое место, два полуфинала, матч за третье место и финал.
В турнире примут участие 7 команд: по одной команде из каждой конфедерации, а также сильнейшая команда страны-хозяйки турнира - Катара. Участник от Южной Америки определится в конце января по итогам розыгрыша Кубка Либертадорес.
Участники турнира:
- Бавария (Германия);
- Тигрес (Мексика)
- Аль-Ахли (Египет);
- Ульсан (Южная Корея)
- Аль-Духайль (Катар)
- Окленд Сити (Новая Зеландия)
- победитель Кубка Либертадорес.
Жеребьевка сетки соревнований состоится 19 января. Турнир состоит из одного матча плей-офф, в котором сойдутся Аль-Духайль и Окленд Сити, двух четвертьфиналов и полуфиналов, финала и матчей за третье место и пятой место.
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