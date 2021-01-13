Телеканал "UA: Первый" является официальным транслятором Клубного чемпионата мира по футболу-2020, который пройдет с 1 по 11 февраля в Катаре.

Комментировать матчи будет спортивный комментатор Роберто Моралес, информирует официальный сайт канала.

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"UA: Первый" покажет 5 матчей турнира: матч за пятое место, два полуфинала, матч за третье место и финал.

В турнире примут участие 7 команд: по одной команде из каждой конфедерации, а также сильнейшая команда страны-хозяйки турнира - Катара. Участник от Южной Америки определится в конце января по итогам розыгрыша Кубка Либертадорес.

Участники турнира:

Бавария (Германия);

Тигрес (Мексика)

Аль-Ахли (Египет);

Ульсан (Южная Корея)

Аль-Духайль (Катар)

Окленд Сити (Новая Зеландия)

победитель Кубка Либертадорес.

Жеребьевка сетки соревнований состоится 19 января. Турнир состоит из одного матча плей-офф, в котором сойдутся Аль-Духайль и Окленд Сити, двух четвертьфиналов и полуфиналов, финала и матчей за третье место и пятой место.

К слову. Клубный чемпионат мира-2020 должен состояться в декабре, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на февраль 2021 года.