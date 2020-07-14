УАФ заборонила "Карпатам" реєструвати нових гравців через свого колишнього футболіста Кевіна Мендеса.

Про це повідомляє видання Meta Ratings. Причиною такого рішення стала заборгованість клубу по зарплаті перед колишнім гравцем Кевіном Мендесом.

До слова: Львівські "Карпати" все ж позбавили професійного статусу – ЗМІ

У сезоні 2018/2019 він провів за "Карпати" 15 матчів і відзначився однією гольовою передачею.

"Карпати" розірвали контракт з 24-річним уругвайським хавбеком в серпні минулого року. Львівський клуб мотивував розрив контракту незадовільною формою гравця і тим, що за рік він не вивчив українську мову навіть на мінімальному рівні, хоча це було передбачено умовами контракту.

Термін трансферного бана – три повних заявочних вікна для українських клубів.

"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення: