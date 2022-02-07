Клуб из США хотел купить Цитаишвили: президент Динамо убедил игрока остаться в Украине
Источник:Трибуна
В свое время Георгий Цитаишвили мог переехать за океан. Динамо поступало предложение из США.
Суркис: Убедил его остаться
Полузащитник Динамо, находящийся на правах аренды в одесском Черноморце, мог попробовать свои силы в американском чемпионате. Об этом рассказал президент киевского клуба Игорь Суркис.
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По его словам, киевлянам поступало предложение из МЦС относительно Цитаишвили. За трансфер Георгия предлагали 3 миллиона долларов. Но президент Динамо уговорил футболиста остаться в УПЛ, чтобы держать его на прицеле.
По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценена в один миллион евро.
У меня было очень неплохое предложение из МЛС по Цитаишвили. За него предлагали до 3 миллионов долларов, но я убедил его остаться. Чтобы развиваться в украинском чемпионате. И оставаться на виду у тренеров Динамо,
– сказал Суркис.
Ранее сообщалось, что футболистом интересовались венгерский Фехервар, польская Висла и словацкий Слован.
Статистика Цитаишвили
- Георгий Цитаишвили – воспитанник киевского Динамо.
- Аренда Цитаишвили с Черноморцем рассчитана до конца июня 2022 года.
- В сезоне-2021/2022 вингер отыграл 15 матчей, в которых отличился одним голом.
- К сожалению, талантливый футболист принял решение выступать за сборную Грузии.