Суркіс: Переконав його залишитись

Півзахисник Динамо, який перебуває на правах оренди в одеському Чорноморці, міг спробувати свої сили в американському чемпіонаті. Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

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За його словами, киянам надходила пропозиція з МЛС по Цітаішвілі. За трансфер Георгія пропонували 3 мільйони доларів. Але президент Динамо вмовив футболіста залишитись в УПЛ, щоб тримати його на прицілі.

За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена в один мільйон євро.

У мене була дуже непогана пропозиція з МЛС по Цітаішвілі. За нього пропонували до 3 мільйонів доларів, але я переконав його залишитися. Щоб розвиватися в українському чемпіонаті. І залишатися на виду у тренерів Динамо,

– сказав Суркіс.

Раніше повідомлялось, що футболістом цікавились угорський Фехервар, польська Вісла та словацький Слован.

Статистика Цитаішвілі