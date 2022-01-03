Если киевский клуб согласится, то это будет рекордный трансфер в истории Слована.

К слову Динамо официально нашло замену Миколенко

Отметим, что за Слован выступает грузинский полузащитник Джаба Канкава, который ранее защищал цвета Днепра (2007 – 2011, 2012 – 2015).

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Цитаишвили составляет один миллион евро. Его контракт с Динамо рассчитан до 30 июня 2025 года.

Карьера Цитаишвили