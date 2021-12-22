Цитаишвили покинет Черноморец
Цитаишвили выступает за Черноморец в аренде, действующей до 30 июня 2022 года. Зимой атакующий полузащитник может покинуть Одессу и переехать в Венгрию или Польшу.
Кстати Миколенко мог оказаться в Ливерпуле или Манчестер Юнайтед.
В услугах футболиста заинтересованы венгерский Фехервар и польская Висла.
Ранее сообщалось об интересе к Цитаишвили со стороны словацкого Слована. Братиславский клуб вроде бы вел переговоры с Динамо.
Статистика Цитаишвили
- Воспитанник Динамо провел половину 2021 года в аренде в Ворскле. Летом Георгий усилил Черноморец.
- За "моряков" он провел 15 матчей и забил один гол.
- В 2019 году Цитаишвили стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. В 2021 году Георгий принял решение выступать за сборную Грузии.