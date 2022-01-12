Клуб Бундеслиги отказался от футболиста сборной Украины

Владислав Кочергин, который в 2021 году дебютировал за сборную Украины, останется в луганской Заре. Немецкий клуб Арминия Билефельд отказался от украинца.

Арминия не договорилась с Зарей

Недавно сообщалось, что Арминия заинтересована в трансфере Кочергина. Клуб якобы рассматривал покупку украинца уже зимой или переход как свободного агента летом.

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Арминия якобы не смогла решить вопрос перехода Кочергина с Зарей. Что стало камнем преткновения во время переговоров клубов – неизвестно.

Немецкий клуб, который борется за выживание в Бундеслиге, отложил вопрос трансфера украинского игрока на лето.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Кочергина составляет 2 миллиона евро. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2022 года. Следовательно, уже летом он сможет покинуть Зарю как свободный агент.

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