Арминия не договорилась с Зарей
Недавно сообщалось, что Арминия заинтересована в трансфере Кочергина. Клуб якобы рассматривал покупку украинца уже зимой или переход как свободного агента летом.
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Арминия якобы не смогла решить вопрос перехода Кочергина с Зарей. Что стало камнем преткновения во время переговоров клубов – неизвестно.
Немецкий клуб, который борется за выживание в Бундеслиге, отложил вопрос трансфера украинского игрока на лето.
По данным портала Transfermarkt, стоимость Кочергина составляет 2 миллиона евро. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2022 года. Следовательно, уже летом он сможет покинуть Зарю как свободный агент.
В Заре оставили Кочергина без игровой практики
- У Кочергина и руководства клуба произошел конфликт, в результате которого 25-летний игрок не выходил на поле с октября 2021 года.
- По предварительной информации, Кочергина перевели в дубль из-за отказа продлевать контракт с клубом.
- В сезоне-2021/2022 Владислав успел сыграть в 14 матчах за Зарю. В его активе 5 голов.