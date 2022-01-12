Армінія не домовилася із Зорею

Нещодавно повідомлялося, що Армінія зацікавлена у трансфері Кочергіна. Клуб буцімто розглядав купівлю українця вже взимку або ж перехід як вільного агента влітку.

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Армінія начебто не змогла розв'язати питання переходу Кочергіна із Зорею. Що стало каменем спотикання під час переговорів клубів – невідомо.

Німецький клуб, який бореться за виживання у Бундеслізі, відклав питання трансферу українського гравця на літо.

За даними порталу Transfermarkt, вартість Кочергіна складає 2 мільйони євро. Його контракт з луганцями чинний до 30 червня 2022 року. Відтак, вже влітку він зможе покинути Зорю як вільний агент.

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