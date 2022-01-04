Арминии нужен Кочергин

Кочергин может переехать в Германию уже этой зимой. Сперва Арминия, которая рискует вылететь из Бундеслиги, хочет согласовать контракт с игроком Зари.

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Если немецкая команда договорится с футболистом, то попытается выкупить контракт Кочергина. Портал Transfermarkt оценил украинца в 2 миллиона евро.

Если же Заря откажется продавать Владислава, то Кочергин перейдет в Арминию летом на правах свободного агента.

Внимание. У Кочергина 30 июня 2022 года истекает контракт с Зарей. Уже сейчас он может вести переговоры о переходе в другой клуб.

Кочергин – изгнанник Зари