Арминии нужен Кочергин
Кочергин может переехать в Германию уже этой зимой. Сперва Арминия, которая рискует вылететь из Бундеслиги, хочет согласовать контракт с игроком Зари.
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Если немецкая команда договорится с футболистом, то попытается выкупить контракт Кочергина. Портал Transfermarkt оценил украинца в 2 миллиона евро.
Если же Заря откажется продавать Владислава, то Кочергин перейдет в Арминию летом на правах свободного агента.
Кочергин – изгнанник Зари
- 25-летний Кочергин не играл за первую команду Зари с 3-го октября 2021 года. Футболист тренируется с дублем луганской команды.
- По информации СМИ, Кочергина перевели в дубль из-за отказа продлевать контракт с клубом.
- В сезоне-2021/2022 Владислав успел сыграть в 14 матчах за Зарю и забить 5 голов. Также игрок дебютировал за сборную Украины.