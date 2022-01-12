Смирный подписал контракт с Зарей сроком на три года. В новом клубе он будет выступать под номером "25". Это первый новичок луганского клуба в зимнее трансферное окно.

Стороны не сообщают, во сколько обошелся трансфер. Портал Transfermarkt указывает цену в 200 тысяч евро за переход полузащитника. При этом "Динамо" сохранило за собой 50% экономических прав на игрока.

Читайте также Калитвинцев покинул Десну из-за бешеной задолженности: сколько в клубе должны футболисту

Смирный является воспитанником киевского Динамо. Он еще в 2017 году дебютировал за основную команду. Но за два сезона в клубе Смирный сыграл 3 матча в УПЛ, 2 матча в Кубке Украины и 2 матча в Лиге Европы (против Олимпиакоса и Челси). Остальное время он продолжал выступать за молодежную команду Динамо.

После этого отправился в аренду – сначала на два года в Колос (сезоны 2019/2020 и 2020/2021). А летом 2021 года перебрался в аренду в одесский Черноморец вместе с другими игроками Динамо. За одесситов он сыграл 9 матчей, в которых забил два гола.