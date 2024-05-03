Мудрик зовет к себе: клуб АПЛ хочет переманить Лунина из Реала

3 мая 2024, 10:21
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Источник:

El Nacional

Будущее Андрея Лунина продолжает висеть в воздухе. Украинец может, как продлить контракт с Реалом, так и сменить клубную прописку.

Интриги же добавляют слухи и инсайды европейской прессы, которая уже нашла много клубов, в которых Андрей Лунин может продолжить свою карьеру. Только в первый день мая появилась информация, что украинец подпишет новый долгосрочный контракт с Реалом, как уже на следующий день в СМИ появились слухи об интересе с АПЛ.

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Английские клубы становятся в очередь за украинцем

Речь идет о заинтересованности из лондонского Челси, которое хочет убедить Лунина перебраться в их команду. "Синие" рассматривают сразу несколько кандидатов на позицию голкипера, которая вызывает много вопросов в этом сезоне в матчах "аристократов".

Поэтому руководство Челси выделит средства для приобретения нового вратаря. Английский клуб, за который выступает Михаил Мудрик, попытается переманить Лунина уже летом 2024-го, когда откроется летнее трансферное окно.

Отмечается, что Андреем лично интересуется главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино, наставническое кресло которого тоже остается под вопросом в Челси. Все из-за неубедительных выступлений в сезоне-2023/2024.

Кто среди конкурентов Лунина за трансфер в Челси

  • Ян Облак
  • Грегор Кобель
  • Давид Де Хеа
  • Аарон Рамсдейл
Отметим! Челси после победы над Тоттенхэмом после победы над Тоттенхэмом (2:0) поднялся на 8-ю позицию в таблице АПЛ. Теперь у подопечных Почеттино 51 набранный балл.

Что известно об интересе клубов к Андрею Лунину

  • СМИ приписывают интерес к украинскому голкиперу сразу из нескольких клубов – Манчестер Юнайтед, Баварии, ПСЖ и даже экс-клуба Андрея Шевченко Милана.
  • Также украинским вратарем интересуется лондонский Арсенал, который уже даже определился с суммой, которую готов заплатить за трансфер Андрея.
  • Такие слухи появляются после того, как Карло Анчелотти заговорил о возвращении в ворота Реала Тибо Куртуа, который восстановился от двух травм колена.
  • Тем более, что у Лунина есть действующий контракт со "сливочными" лишь до конца июня 2025-го года.
  • Текущий сезон-2023/2024 является самым успешным для украинца в футболке "галактикос" – 27 пропущенных голов в 29-ти проведенных матчах, еще 12 встреч были на ноль.
Автор: Софія Кулай