Мадридский Реал близок к подписанию нового контракта с украинским вратарем Андреем Луниным. Стороны находятся на завершающей стадии переговоров о продолжении сотрудничества.

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Лунин останется в Реале до 2028 года

Лунин продлил контракт еще на три года по сравнению с действующим, который рассчитан до лета 2025 года. Таким образом, конечный срок нового соглашения – 30 июня 2028 года.

Важно. По новому контракту зарплата футболиста вырастет, чтобы отражать его статус основного вратаря в отсутствие травмированного бельгийца Тибо Куртуа.

Еще 9 месяцев назад Карло Анчелотти не верил в силы Лунина, поэтому арендовал у Челси Кепу Аррисабалагу. В течение этой кампании Андрей постепенно отвоевал у баска место в стартовом составе.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 28 поединков, в которых пропустил 25 мячей. 12 раз украинский голкипер сохранил ворота королевского клуба в неприкосновенности.