Новый стратегический директор "Карпат" Сергей Болотников раскритиковал названия клубов Первой лиги "ВПК-Агро" и "Агробизнес". Наставник последних Александр Чижевский назвал руководителя львовского клуба клоуном.

В своем фейсбуке Сергей Болотников написал свое мнение о названиях некоторых клубов первой лиги, которые считает довольно бессмысленными. Он в довольно грубой форме написал свои версии относительно сочинения этих названий.

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Скандал между руководителями

"Как это случилось – с бодуна, в сауне, проиграли в карты. Как они представляли себе фанатские заряды? Или афишу матча "ВПК-Агро" против "Барселоны"? Или татуха на спине?", – написал директор "Карпат".

Ответ главного тренера "Агробизнеса" Александра Чижевского была мгновенной. Наставник обозвал в комментарии Сергея клоуном, который еще ничего не сделал для украинского футбола.

Отметим, что Болотников пришел на должность стратегического директора клуба из города Льва летом 2020 года. До этого журналист работал в ютуб-проекте "ТаТоТаке"

Скажите, пожалуйста, уважаемые болельщики, имеет ли право какой-то клоун Сергей Болотников, который работает в структуре большого клуба "Карпаты", который имеет свои традиции, и так отзываться о клубах, которые имеют свои традиции, люди, которые вкладывают свои собственные средства в развитие украинского футбола. Ему почему-то название клубов не нравится?

– ответил 49-летний тренер.

Александр много лет отдал львовскому клубу, так и "Агробизнесу", поэтому вполне может легко ответить Болотникову. Александр Арсеньевич попросил директора "Карпат" держать свое мнение при себе.

В комментариях разгорелась настоящая словесная перепалка. Здесь поддержка со стороны болельщиков разделялась примерно поровну. Болотников же ответил Чижевскому, что в словах наставника нет никакой логики, поэтому он не собирается держать свое мнение при себе.