Новий стратегічний директор "Карпат" Сергій Болотніков розкритикував назви клубів Першої ліги "ВПК-Агро" та "Агробізнес". Наставник останніх Олександр Чижевський назвав керівника львівського клубу клоуном.

У своєму фейсбуці Сергій Болотніков написав свою думку про назви деяких першолігових клубів, які вважає досить таки безглуздими. Він у досить грубій формі написав свої версії щодо вигадування цих назв.

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Скандал між керівниками

"Як це сталось – з бодуна, в сауні, програли в карти? Як вони уявляли собі фанатські заряди? Або афішу матчу "ВПК-Агро" проти "Барселони"? Або татуха на спині?", – написав директор "Карпат".

Відповідь головного тренера "Агробізнеса" Олександра Чижевського була миттєвою. Наставник обізвав у коментарі Сергія клоуном, який ще нічого не зробив для українського футболу.

Наголосимо, що у Болотніков прийшов на посаду стратегічного директора клубу з міста Лева влітку 2020 року. До цього журналіст працював у ютуб-проєкті "ТаТоТаке"

Скажіть, будь ласка, шановні вболівальники, чи має право якийсь клоун Сергій Болотніков, який працює в структурі великого клубу "Карпати", який має свої традиції, і так відгукуватися про клуби, які мають свої традиції, люди, які вкладають свої власні кошти в розвиток українського футболу. Йому чомусь назва клубів не подобається?,

– відповів 49-річний тренер.

Олександр багато років віддав львівському клубу, так і "Агробізнесу", тому сповна може легко відповісти Болотнікову. Олександр Арсенійович попросив директора "Карпат" тримати свою думку при собі.

У коментарях розгорілась справжня словесна перепалка. Тут підтримка зі сторони вболівальників розділялась приблизно порівно. Болотніков же відповів Чижевському, що у словах наставника немає жодної логіки, тому він не збирається тримати свою думку при собі.