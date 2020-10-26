Перед поєдинком у Лізі чемпіонів проти "Ференцвароша" київське "Динамо" зазнало кадрових втрат. Позитивні тести на коронавірус склали голкіпер Георгій Бущан та захисник Віталій Миколенко.

Вже у середу, 28 жовтня, київське "Динамо" зіграє важливий матч проти "Ференцвароша" у Лізі чемпіонів. Перед поєдинком взятись за голову потрібно буде головному наставнику киян Мірчі Луческу. Команда пройшла обов'язкове тестування на коронавірус, яке показало три позитивні результати. Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

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Два із трьох позитивних тестів склали лідери київського клубу – голкіпер Георгій Бущан та захисник Віталій Миколенко.

Також ще один позитивний результат виявили у тренера з фізичної підготовки Віталія Кулеби. Всі троє не полетять з командою у Будапешт на матч проти "Ферешвароша", яке очолює колишній гравець та тренер киян Сергій Ребров.

Всі хворі на коронавірус вже відправились на самоізоляцію. Матч "Ференцварош" – "Динамо" відбудеться 28 жовтня о 22:00.

Додамо, що після стартового туру у груповому етапі Ліги чемпіонів "Динамо" посідає 3-тє місце, а от їх угорський суперник замикає четвірку "групи смерті".