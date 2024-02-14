Ключевой центральный полузащитник Шахтера рискует пропустить игру с Марселем: что произошло
Источник:"ТаТоТаке"
В пятницу, 15 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Марсель. Один из ключевых игроков рискует пропустить игру.
По данным журналистов, центральный полузащитник Шахтера Тарас Степаненко не тренировался в последние дни перед вылетом на первый матч плей-офф Лиги Европы против Марселя. Однако ему уже нашли замену.
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Кто заменит Степаненко
Вероятно, что игрок из-за травмы пропустит еврокубковую встречу. Ожидается, что в случае проблем его заменит Дмитрий Крыськив.
Напомним, что недавно Степаненко подписал новый контракт с Шахтером. Соглашение рассчитано до завершения сезона-2024/2025. Изначально договор действовал до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне еврокубков 34-летний футболист провел все шесть матчей и сделал одну результативную передачу.
Марсель – Шахтер: главное
- В сезоне-2008/2009 Кубка УЕФА, команды Шахтер и Марсель пересекались. "Горняки" дважды одолели французского гранда со счетом 2:0 и 2:1 в четвертьфинале турнира.
- Этот розыгрыш Кубка УЕФА стал последним в его истории и завершился триумфом команды под руководством Мирчи Луческу.
- Матч между Шахтером и Марселем состоится в Гамбурге 15 февраля на арене "Фолькспаркштадион". Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.