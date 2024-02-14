После утренней тренировки команда осуществила переезд из Белека в Анталью, откуда уже самолетом добралась до Германии. Именно там “горняки” проводят свои домашние еврокубковые матчи.
Стоит узнать Какие шансы Шахтера победить кризисный Марсель: прогноз на игру "горняков" в Лиге Европы
В расположении донецкого клуба прибыло в Гамбург 28 футболистов, среди которых 11 легионеров и молодой Виктор Цуканов, который использовал свой шанс на зимних сборах.
Состав Шахтера
- Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Денис Барченко.
- Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе.
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов.
- Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси.
Накануне матча 14 февраля дончан ждет открытая тренировка и пресс-конференция.
Это будет третья встреча Шахтера и Марселя на евроарене. До этого оба матча были проведены еще в Кубке УЕФА (ныне – Лига Европы) в сезоне-2008/2009. Тогда "горняки" одержали две победы.