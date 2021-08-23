Ключевой футболист Шахтера не сыграет против Монако в решающем матче Лиги чемпионов
Источник:"Большой футбол"
Донецкий Шахтер понес неприятные кадровые потери перед ответным матчем с Монако в Лиге чемпионов. Игру пропустит основной голкипер команды Анатолий Трубин.
Трубин не сыграет с Монако
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сообщил, что Анатолий Трубин не сыграет против Монако в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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20-летний футболист получил травму. Трубин 21 августа пропустил встречу с Черноморцем в 5 туре УПЛ. Шахтер победил 3: 0.
Наиболее вероятно, что место в воротах Шахтера займет опытный Андрей Пятов. 37-летний голкипер защищал ворота Шахтера в матче с Черноморцем.
Для Андрея это был первый матч в чемпионате Украины с ноября 2020 года. Пятов начал свой 19 сезон в УПЛ и сравнялся по этому показателю с Русланем Ротанем и Вячеславом Чечером.
- Шахтер примет Монако 25 августа в Харькове на ОСК "Металлист". Игру перенесли из Киева из-за концерта ко Дню Независимости Украины.
- В первом матче Шахтер победил Монако на выезде со счетом 1:0.
- Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча. Вместе с защитником "горняков" Марлоном вратарь попал в символическую сборную Лиги чемпионов.