Ключевой футболист Шахтера не сыграет против Монако в решающем матче Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер понес неприятные кадровые потери перед ответным матчем с Монако в Лиге чемпионов. Игру пропустит основной голкипер команды Анатолий Трубин.

Трубин не сыграет с Монако

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сообщил, что Анатолий Трубин не сыграет против Монако в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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20-летний футболист получил травму. Трубин 21 августа пропустил встречу с Черноморцем в 5 туре УПЛ. Шахтер победил 3: 0.

Наиболее вероятно, что место в воротах Шахтера займет опытный Андрей Пятов. 37-летний голкипер защищал ворота Шахтера в матче с Черноморцем.

Для Андрея это был первый матч в чемпионате Украины с ноября 2020 года. Пятов начал свой 19 сезон в УПЛ и сравнялся по этому показателю с Русланем Ротанем и Вячеславом Чечером.